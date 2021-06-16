شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: لاعبو «الأبيض» صنعوا فرحة وطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمناسبة فوز «الأبيض» على فيتنام 3-2 وصعوده للدور الحاسم من تصفيات المونديال ونهائيات كأس آسيا 2023: الحمدالله على تحقيق الصدارة فلقد أصر أبناء زايد عليها، لنشاهد الليلة أروع أداء، فخورون بمنتخبنا الوطني الذي استطاع تحقيق الفوز بجدارة والتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، هم على قدر الثقة، عصر ذهبي جديد سيكتب إنجازاته ةأبطال يقدمون الأفضل ويصنعون فرحة وطن بإذن الله.

وتابع:مبروك للإمارات هذا التأهل الذي جاء عن جدارة بعدما كان «الأبيض» منافساً قوياً لجميع المنتخبات التي واجهته، فزنا في أربع مباريات، وانتقلنا من المركز الرابع إلى الصدارة، ونأمل أن يستمر المنتخب بهذا المستوى العالي والمشرف الذي يعكس تطور كرة الإمارات في هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الاتحاد أن عقد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ممتد مع المنتخب الوطني لأن الاستقرار مطلوب في المرحلة المقبلة.. وأضاف إن المدرب لديه خطة طويلة الأجل لتطوير أداء المنتخب وأنه شخصياً راض عن أدائه وعطائه وانسجامه مع اللاعبين.

و نوه إلى أن الامارات ستتقدم لاستضافة مباريات أي مجموعة من مجموعات التصفيات النهائية للمونديال إذا أقيمت بنظام التجمع لأنها تمتلك مرافق عالمية وقدرات لوجستية هائلة تؤهلها لاستضافة وتنظيم أي عدد من المباريات بشكل احترافي.

و قال إن الجمهور كان اللاعب رقم 12 مع المنتخب طوال مباريات التصفيات وإن هذا الدور مقدر وطبيعي في ضوء الإنتماء للوطن والوقوف خلف المنتخبات في المناسبات الوطنية.

وأكد شكره لكل الذين عملوا على هذا التنظيم الرائع، حيث خرجت التصفيات بصفر إصابات بخصوص فيروس كورونا.