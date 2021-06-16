شكرا لقرائتكم خبر عن السباح المطروشي يشارك في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة، مشاركة سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني يوسف المطروشي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، على أن يرافقه مدرب السباحة بنادي الوصل مروان حافظ، كما قرر مجلس الإدارة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بقطر في أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة، وحضور عبدالله الوهيبي الأمين العام، وخليفة الكعبي المدير المالي، وعبدالله مبارك، عضو مجلس الإدارة، واعتمد المجلس خلال اجتماعه عدداً من الأمور المهمة المدرجة في جدول الأعمال.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبد الله الوهيبي، أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العام الحالي، بينما قرر المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بقطر أغسطس المقبل، والدورة العربية التي ستقام في أبوظبي أكتوبر المقبل.

وأشار الوهيبي إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه روزنامة البطولات وكلف اللجنة الفنية بوضع خطة بطولات من أجل الوقوف على الحالة الفنية للسباحين بعد توقف كبير عن البطولات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا؛ وذلك من أجل إعداد السباحين للمشاركة في البطولات الخارجية.

وأوضح الوهيبي أن مجلس الإدارة وافق على المبادرة التي تقدم بها خليفة الكعبي المدير المالي للحد من ظاهرة الغرق، تحت عنوان «صيفنا بلا غرق» بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي والمجالس الرياضية والمؤسسات، وسيتم الإعلان عنها والبدء فيها قريباً لما لها من أهمية قصوى، كما اعتمد المجلس التقرير المالي والإداري واجتماع مجلس الإدارة السابق.