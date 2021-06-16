شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يوافق على إدراج كرة السلة في الحمرية ودبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس الشارقة الرياضي على إدراج لعبة كرة السلة في ناديي دبا الحصن والحمرية خلال الموسم الرياضي الجديد، وذلك حرصاً من المجلس على تطوير جميع الألعاب بالأندية وتهيئة جميع عوامل عوامل النجاح والارتقاء والمحافظة على الأبناء ومشاركتهم في النشاط الرياضي وبما يتواكب مع الدعم الحكومي في الجانب الرياضي بالأندية.

وأشار سعيد علي العاجل الخبير الرياضي والمكلف بالإنابة إلى أن ضم لعبة كرة السلة بنادي دبا الحصن ونادي الحمرية يعد إضافة للألعاب بالناديين وضمن خطة المجلس في العمل على نشر جميع الألعاب فيما يعكس الاهتمام الكبير بالنشء.

وأضاف العاجل: «يرمي المجلس من خلال خططه إلى توسيع قاعدة لعبة كرة السلة، لذا تمت إضافة اللعبة في ناديين جديدين بأندية الإمارة حيث تتوافر المقومات التي تقود إلى نجاح اللعبة من خلال البنى التحتية وحث الأندية على استقطاب اللاعبين من المنطقة وجلب المدربين الأكفاء لتطويرهم بالمستوى الفني في الأندية بما يخدم اللعبة في دولة الإمارات والإمارة الباسمة بشكل خاص، ويسهم في تحقيق الأهداف، حيث لايدخر المجلس جهداً في ذلك في ظل توفر الإمكانيات والبنى التحتية لتهيئة المناخ الرياضي لتطوير الألعاب».