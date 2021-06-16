شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يجمع بين التتويج بالدورى والكأس لأول مرة مع جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 16 يونيو 2006 فاز الأهلى على الزمالك بثلاثية نظيفة شهدها استاد القاهرة فى نهائى مسابقة كأس مصر، أحرز القناص عماد متعب، وعماد النحاس ثنائى الأهلى هدفى الأحمر، قبل فشل الماجيكو محمد أبو تريكة، فى تعزيز الفوز بإضاعته ضربة جزاء أنقذها محمد عبد المنصف، ومع انطلاق شوط المباراة الثانى، سجل القناص متعب، الهدف الثالث لفريقه.

وبذلك واصل الأهلى تفوقه الكاسح تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه محليا وقاريا، وحقق بطولته الخامسة فى أقل من عام، وكان تتويج الأهلى بالكأس بمثابة التتويج الأول لجوزيه مع القلعة الحمراء ببطولتى الدورى وكأس مصر.

وحافظ الأهلى على سجله خاليا من الهزيمة محليا إلى 62 مباراة، بواقع 54 مباراة فى الدورى، و7 فى كأس مصر، ومباراة سوبر.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالي مانويل جوزية في قمة الكأس رقم 27 مكونا من: عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعة، أحمد السيد، محمد بركات، محمد شوقي (هادى خشبة)، حسن مصطفى (الغاني أكوتي منساه)، أحمد حسن استاكوزا (حسام عاشور)، محمد عبدالوهاب، محمد أبوتريكة، عماد متعب.

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة فنية لمانويل كاجودا مكونا من: محمد عبدالمنصف أوسة، وائل القباني، المعتز بالله إينو، محمود محمود، يوسف حمدي (النيجيري الكينج ساني)، تامر عبدالحميد (جمال حمزة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا، طارق السيد، عبدالحليم على (أحمد بكرى)، وليد صلاح عبداللطيف.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.