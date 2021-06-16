كارتيرون: العروض الخارجية للونش طبيعية.. وكل ما أريده هو "روح طارق حامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن تلقى عدد من لاعبي فريقه لعروضًا للاحتراف خارج مصر يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لما يمتلكونه من قدرات فنية.

وأشار كارتيرون في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن يوسف إبراهيم "أوباما" يعد من أفضل مهاجمي مصر حاليًا -حسبما وصف-، منتقدًا عدم وجوده في قائمة الفراعنة خلال الفترة الماضية.

وقال كارتيرون: "من الطبيعي أن يتلقى محمود الونش عروضًا خارجية، فهو لاعب دولي وأفضل مدافع في مصر حاليًا وأقدر كثيرًا ما يقدمه".

وأكمل: "محمود علاء مر بفترة صعبة عندما تم استبعاده من منتخب مصر من قبل، هو لاعب يعشق المنافسة والطموح، وأتمنى عودته لمستواه سريعًا".

وأضاف: "كل ما أريد أن أراه في الزمالك هو روح طارق حامد، هو يقاتل في كل مباراة وكل تدريب، من الرائع من تراه وهو يصرخ في اللاعبين داخل الملعب ويحفزهم لتحقيق الفوز".

واختتم: "أوباما يمتلك إمكانيات عقلية وبدنية ونفسية تجعل منه لاعبًا عظيمًا، هو أحد أفضل مهاجمي الدوري المصري، ولا استطيع فهم سبب عدم وجوده في منتخب مصر رغم ما يمتلكه من إمكانيات".