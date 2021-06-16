مواجهات قوية بالجولة الأولى.. الكشف عن جدول بريميرليج موسم 21/22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، جدول مباريات بريميرليج لموسم 2021/2022.

وبحسب ما تم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن الجولة الأولى ستنطلق في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت الجولة الأولى مواجهة قوية بين مانشستر سيتي حامل لقب البطولة مع توتنهام، بينما يلتقي ليفربول مع نورويتش سيتي.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:

برينتفورد x أرسنال

بيرنلي x برايتون

تشيلسي X كريستال بالاس

إيفرتون x ساوثهامبتون

ليستر سيتي x وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد

نيوكاسل x وست هام يونايتد

نورويتش سيتي X ليفربول

توتنهام x مانشستر سيتي

واتفورد x أستون فيلا