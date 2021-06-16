"أحدهما تلقى عرضا من نادٍ مصري".. وكيل زيزو والجزيري يحسم موقفهما مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ميدو حُزين، وكيل أعمال أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك، أن الأخير تلقى عرضا من نادٍ مصري كبير، مضيفًا أن زيزو لم يوقع لأي نادٍ.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال حُزين: "الجزيري يرحب بالاستمرار داخل نادي الزمالك إذا فعّل بند الشراء".

وانتقل الجزيري، لاعب المقاولون العرب، إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية النادي الأبيض في الشراء نهائياً قبل انتهاء الإعارة.

وأضاف: "اللاعب تلقى عدة عروض سواء من داخل مصر أو خارج مصر، هناك عرض مصري من نادٍ كبير، كما تلقى عرضين من الإمارات وآخر من الكويت".

وتابع: "الجماهير تُقيّم المهاجم بتسجيل الأهداف، لكن قد يرى المدرب دورا آخر قويا للاعب داخل الملعب".

وواصل: "علاقة كارتيرون (مدرب الزمالك) بالجزيري جيدة، الفرنسي مدرب ذكي ويجيد التعامل مع اللاعبين".

وعن أحمد سيد "زيزو"، قال وكيله: "اللاعب يتبقى له موسم آخر مع الزمالك. حاليا هو مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده".

وبسؤاله عما إذا كان وقع لنادٍ آخر، أجاب: "(والله ما حصل)، زيزو لاعب ذكي ويدرك جيدا ماذا يفعل".

وأتم: "اللاعب حاليا يضع كامل تركيزه مع النادي، والحديث عن أي عروض سابق لأوانه في الوقت الحالي. زيزو لا يمانع الاستمرار داخل الزمالك".