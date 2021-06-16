موعد مباراة ايطاليا وسويسرا بمجموعات يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ايطاليا وسويسرا في منافسات المجموعة الأولى من بطولة يورو 2020، والتي ستقام على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

يتصدر المنتخب الايطالي مجموعته برصيد 3 نقاط حققهم جراء الفوز بثلاثية نظيفة على تركيا في افتتاح النسخة الـ 16 من بطولات كأس أمم أوروبا، والذي أقيم على ملعب الأوليمبيكو، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني بسبب تعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب ويلز في الجولة الماضية.

تنطلق مباراة ايطاليا وسويسرا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، ويُديرها الحكم الدولي الروسي “كاراسيف”.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي، كما ستنقلها قناة الراي الايطالية الأولى، وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة TRT 1 التركية.

وبإمكان مستخدمي القمر الصناعي “عرب سات” متابعة مباراة ايطاليا وسويسرا على البث المجاني المفتوح لقناة BNT 1 البلغارية، والتي تذيع عدد كبير من مباريات دور مجموعات يورو 2020 دون اشتراك.

هذا وستنقل المباراة قنوات أخرى مثل سكاي سبورت إيطاليا وبي إن سبورتس الإنجليزية والتلفزيون الروسي والتلفزيون السوفيني وقناة RTS deux.

ولن يغيب أي لاعب عن صفوف منتخب سويسرا اليوم، بينما سيغيب الظهير الأيمن المتميز “أليساندرو فلورينزي” عن صفوف منتخب الآتزوري بداعي إصابة تعرض لها أمام تركيا في منطقة ربلة الساق.

وشهدت آخر 10 مباريات في تاريخ مواجهات ايطاليا وسويسرا، ندية كبيرة بين الفريقين، حيث اكتفت إيطاليا بتحقيق 3 انتصارات فقط مقابل انتصار واحد للجانب السويسري، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وانتهت آخر 3 مواجهات بين الفريقين بالتعادل 1/1 و0/0 و1/1، وجميعهم كانوا في مباريات ودية أعوام 2006 و2009 و2010.

ويرجع آخر فوز لمنتخب ايطاليا على سويسرا إلى أبريل 2003 بنتيجة 1/2، في لقاء ودي أقيم في سويسرا ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات يورو 2004.