الامارات | القبض على محتج كان أن يتسبب بمأساة خلال مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على محتج كان أن يتسبب بمأساة خلال مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول محتج ينتمي إلى منظمة السلام الأخضر، هي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، إعتلاء المظلة التي تعلو الملعب الذي يحتضن مباراة ألمانيا مع فرنسا في يورو 2020 اليوم الثلاثاء وكاد أن يتسبب في مأساة بعدما قطع أسلاك كاميرا علوية.

وتمايل الرجل بشكل مقلق تجاه الجماهير في المدرجات بعدما اصطدم بالأسلاك الموصولة بسقف الاستاد لكنه تمكن من التأرجح في حلقة ضيقة وهبط في الحديقة.

وجرى إبعاد الرجل سريعا من قبل رجال الأمن.

وقال متحدث باسم منظمة السلام الأخضر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نشعر بأسف شديد". وأوضحت المنظمة عبر حسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أن هذا التصرف "لم يقصد منه إطلاقا تعطيل المباراة أو إصابة المشجعين".

وأكدت المنظمة أن المحتجين التابعين لها ينبغي دائما أن يكونوا مسالمين وبعيدين عن أعمال العنف، مضيفة: "لسوء الحظ الأمور كلها لم تسير كما هو مخطط لها من خلال هذا التصرف".

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