شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ال «مواي تاي» وال «كيك بوكسينج» لعبتين أولمبيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بتوصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لاعتماد اللعبتين ضمن أنشطة الألعاب الأولمبية إما في دورة باريس 2024، أو دورة لوس أنجلوس 2028.

واعتبر الاتحاد أن تلك الخطوة نقلة نوعية مهمة في مسيرة اللعبتين، وأنها ستليها خطوات أخرى للاعتماد النهائي، حيث إن توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية جاءت بعد استيفاء الملف لكافة شروط الانضمام، وستعرض على الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الدولية للاعتماد على هامش دورة طوكيو للألعاب الرياضية التي ستقام باليابان خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.

وثمن عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمواي تاي والكيك بوكسينج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، تلك الخطوة المهمة، التي تمثل نقلة نوعية هائلة على طريق تحقيق حلم كل الرياضيين المنتمين للعبة في العالم، مشيراً إلى أن توصية المجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية جاءت نتيجة لجهود متواصلة من الاتحادات الوطنية والإقليمية والقارية وفي مقدمتها الاتحادين العربي والآسيوي، خاصة أن الاتحاد الآسيوي في اجتماعه بأبوظبي في ديسمبر عام 2019 على هامش البطولة الآسيوية بحضور الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي أوصى بضرورة استكمال ملفات انضمام اللعبتين للانضمام إلى الأولمبياد.

وأضاف: «نتمنى أن تأتي الموافقة النهائية والاعتماد الرسمي حتى تلتحق الرياضتين ببرنامج منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024، أو حتى دورة الألعاب الأولمبية التالية لها في 2028، لأن ذلك يمثل طموح وحلم كل رياضي ينتسب لهاتين اللعبتين».

يذكر أن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج تأسس في مايو 2017، وأحدث نقلة نوعية في نشر وتطوير اللعبتين على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ونجح في تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والإقليمية، بما جعلها تتبوّأ مكانة مرموقة على المستوى العربي والآسيوي من خلال انتخاب عبدالله سعيد النيادي رئيساً للاتحاد العربي ونائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي، وكذلك انتخاب طارق المهيري عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي، وأميناً عاماً للاتحاد العربي.