تراجع حاد لأسهم الشركة العالمية بسبب ما فعله .. معركة ساخنة بين شركة كوكاكولا وكريستيانو رونالدو

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت شركة "كوكا كولا" الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بيانا بعد قيام اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإزالة عبوتين من مشروبها الغازي الشهير، بينما تداول متابعون مشهد فيديو وضع اللاعب الشهير في موقف "لا يحسد عليه".

وتداولت وسائل الإعلام اليوم مشهدا طريفا لرونالدو أثناء المؤتمر الصحفي المشترك بين كريستيانو ومدرب المنتخب البرتغالي قبل المباراة مع المجر في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقام كريستيانو رونالدو، قبل بدء المؤتمر، بإزالة زجاجتي "كوكا كولا"، ثم رفع عبوة ماء وقال "اشربوا الماء".

وقال المتحدث باسم الشركة، في بيان نقلته "ديلي ميل" البريطانية، "يحق للجميع الحصول على مشروباتهم المفضلة الخاصة بهم".

وبحسب المصدر، تعرض اللاعب "المهووس بالصحة" والبالغ من العمر 36 عامًا "للانتقادات بعد إزالة المشروبات الغازية من أمام مقعده قبل إجراء مقابلة بالأمس، وأخرج العبوات من المشهد ونصح المشجعين بشرب الماء".

وأكد المتحدث باسم شركة "كوكا كولا" للمشروبات الغازية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، والراعية الرسمية للبطولة، أن كل شخص لديه "الأذواق والاحتياجات" الخاصة به.

وأضاف: "يتم تقديم الماء للاعبين، جنبًا إلى جنب مع مشروبات كوكا كولا وكوكا كولا الخالية من السكر، عند وصولهم إلى مؤتمراتنا الصحفية".

وبحسب المصدر، تداول المواطنون بشكل ساخر إعلانا ظهر فيه رونالدو وهو يقدم تروجا دعائيا خاص بشركة "كوكا كولا"، وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.

ويُظهر الإعلان التجاري المنتشر في آسيا، الذي يبدو أن رونالدو كان بطله الرئيسي وجزءًا من تسويق العلامة التجارية للمشروبات الغازية "كوكا كولا" الراعية لكأس العالم 2006 في ألمانيا.

ويظهر في الإعلان امرأة تفتح ثلاجة وتعثر على علب "كوكا كولا" التي تظهر عليها أشكال متحركة لرونالدو، والتي تمرر الكرة لبعضها البعض.

وسخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من التغيير الواضح في لرأي رونالدو حيث كتب أحدهم معلقا على الفيديو: ""ظننت أنه يريدنا أن نشرب الماء؟".

وكتب آخر: "كيف يمكنك أن تكون منافقًا"، وقال آخر: "من الواضح أن شخصًا ما لا يستطيع تغيير رأيه بشأن مشروب خلال 15 عامًا، هذا وقت قصير جدًا".

وفي عام 2009، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن رونالدو جنى 12 مليون جنيه إسترليني من ترويج المنتج، بما في ذلك آلات تصوير "فوجي" ومشروب للطاقة.

تراجع حاد لسهم "كوكاكولا"

هوى سهم شركة "كوكاكولا" الأمريكية، الثلاثاء، بعد تعليق ساخر من لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو.

وتراجع على نحو حاد سهم عملاق المشروبات والأطعمة الأمريكية "كوكاكولا" ، كما انخفضت القيمة السوقية للشركة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن تصرف رونالدو المفاجئ تسبب في أضرار بالغة لراعي اليويفا وبطولة يورو 2020، أدى لتأثير سلبي هائل على العلامة التجارية للشركة العالمية الشهيرة.

وأشارت الصحيفة إلى خسارة الشركة نحو مليار دولار في البورصة، حيث كانت قيمة سهمها يبلغ قبل المؤتمر الصحفي تبلغ 56.10 دولار.

وأضافت "ماركا" أنه بعد حوالي نصف ساعة من بداية المؤتمر الذي شهد تصرف رونالدو، انخفض سهم الشركة بنسبة 1.6% في سوق الأسهم، لتتراجع قيمة "كوكاكولا" من 242 مليار دولار إلى 238، وتصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار.

ولم يكن رونالدو في حالة مزاجية تتسامح مع وجود زجاجتي كوكا كولا وضعتها أمامه كنوع من الإعلان للمشروب، خلال المؤتمر الصحفي، وأزاحهما تمامًا بعيدًا عن الكاميرات، قبل أن يصيح بالبرتغالية: "اشربوا المياه!".