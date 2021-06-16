شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أزارو يسجل فى المصرى ويقود الأهلي للتتويج بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطل الفرحة اليوم هو وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي، عندما سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الإضافى الأول "100 +1 بعد أن انتهى الوقت والأصلى بالتعادل السلبى بين الأهلى والمصري فى بطولة كأس السوبر المحلى موسم 2018، ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لحسم البطل وكانت المباراة سجالا بين المارد الأحمر والفريق البورسعيدي، وتبادلا الهجمات وإهدار الفرص على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلى والمصرى لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل، قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.