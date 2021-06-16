شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفا على المصرى فى مهمة استعادة الانتصارات بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا اختباراً صعباً مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء حينما يواجه نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل المصرى مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا.

وطالب ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمصالحة جماهيره الغاضبة من وداع كأس مصر بعدما نجح أسوان في إدراك التعادل بهدفين، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لزهرة الجنوب 5/4.