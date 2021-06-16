جميع نتائج مباريات الجولة الأولى في بطولة يورو 2020..احباط في اسبانيا والمانيا

تجنبت جميع المنتخبات الكبرى المُشاركة في بطولة يورو 2020 حمى البداية، وقدموا أداءً متميزًا قادهم نحو تحقيق نتائج مُطمئنة لما هو قادم في الجولات القادمة، باستثناء المنتخبين الدنماركي والاسباني.

وإلتمس الجميع العذر لمنتخب الدنمارك بعد الخسارة التي مُني بها أمام ضيفه الفنلندي – حديث العهد – بسبب استئناف المباراة بعد توقفها لأكثر من سنة بسبب السقوط المفجع الذي تعرض له صانع الألعاب الشهير كريستيان إريكسن إثر أزمة قلبية مفاجئة كادت تودي بحياته في الدقيقة 43 من المباراة التي أقيمت في كوبنهاجن على ملعب باركين.

لكن لم يكن لدى منتخب اسبانيا ما يُبرر خروجه بنقطة يتيمة من مواجهته للمنتخب السويدي في المجموعة الخامسة، بعد أن وصلت نسبة استحواذه لـ 84٪ أمام الفريق الاسكندنافي الذي كشف للجميع العجز الهجومي للماتادور على ملعب لاكارتوخا بإقليم الأندلس، وأكد في الوقت نفسه قدرته على أن يكون ندًا قويًا في نسخة هذا العام بسبب قوة دفاعه وجسارة حارس مرماه.

واستطاع المنتخب الايطالي تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى التغلب في المباراة الافتتاحية على الانكماش الدفاعي للمنتخب التركي بتسجيل ثلاثة أهداف دون رد، رغمًا عن مجاملات الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي تغاضى عن احتساب ثلاث ركلات جزاء للآتزوري خلال الشوط الأول من المباراة.

وفي المجموعة الثانية تجاوز المنتخب البلجيكي عقبة روسيا بسهولة، وفي المجموعة الثالثة فازت هولندا بصعوبة على أوكرانيا، وتغلبت النمسا بخبراتها على مقدونيا الشمالية التي تشارك لأول مرة حالها كحال فنلندا.

وفي المجموعة الرابعة فاز المنتخب الإنجليزي بأول مباراة افتتاحية في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس أمم أوروبا، حين سجل رحيم سترلينج هدف الفوز الوحيد على كرواتيا، وخلال اليوم التالي انتصر منتخب التشيك بهدفين دون رد على اسكتلندا في ملعبها، ومن ضمنهم هدف عبقري للاعب باتريك شيك من حوالي 45 ياردة.

وخلال ختام الجولة الأولى، تفوقت البرتغال على المجر في أكثر مباراة شهدت حضورًا جماهيريًا بمدرجات ملعب بوشكاش آرينا بثلاثة أهداف دون رد، ليعتلي أحفاد فاسكو دي جاما صدارة مجموعة الموت (السادسة) بفارق الأهداف عن فرنسا التي اكتفت بفوز ضئيل على المانيا، وبنيران صديقة من ماتس هوملز!.

وشهدت الجولة الأولى تحطيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرقم المسجل باسم ميشيل بلاتيني كأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس أمم أوروبا، حيث سجل ثنائية في الدقائق الخمس الأخيرة أمام المجر، رفع اجمالي رصيد أهدافه في خمس نسخ متتالية إلى 11 هدفًا بفارق هدفين عن الأسطورة الفرنسية.

وفي الجدول التالي، نستعرض معكم جميع نتائج مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، ويمكنكم زيارة صفحة تقرير كل مباراة للتعرف على الأحداث ومشاهدة الأهداف وأهم صورة في كل مباراة، وذلك عن طريق الضغط على اسم المباراة فقط.

جميع نتائج مباريات الجولة الأولى

المجموعة الأولى: ايطاليا 3-0 تركيا ، ملعب الأولمبيكو روما

المجموعة الأولى: سويسرا 1-1 ويلز ، ملعب باكو الأولمبي أذربيجان

المجموعة الثانية: الدنمارك 0-1 فنلندا ، ملعب باركين كوبنهاجن

المجموعة الثانية: بلجيكا 3-0 روسيا ، ملعب كريستوفسكي سان بطرسبيرج

المجموعة الثالثة: النمسا 3-1 مقدونيا الشمالية، ملعب آرينا ناسيونالا بوخاريست

المجموعة الثالثة: هولندا 3-2 أوكرانيا، ملعب يوهان كرويف آرينا أمستردام

المجموعة الرابعة: إنجلترا 1-0 كرواتيا ، ملعب ويمبلي لندن

المجموعة الرابعة: التشيك 2-0 اسكتلندا ، ملعب هامبدن بارك رينجرز

المجموعة الخامسة: سلوفاكيا 2-1 بولندا ، ملعب كريستوفسكي سان بطرسبيرج

المجموعة الخامسة: إسبانيا 0-0 السويد ، ملعب لا كارتوخا اشبيلية

المجموعة السادسة: المجر 0-3 البرتغال ، ملعب بوشكاش آرينا بودابيست

المجموعة السادسة: فرنسا 1-0 المانيا ، ملعب آليانز آرينا ميونخ