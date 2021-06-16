جدول ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد انتهاء الجولة الأولى..اسبانيا المفاجأة الوحيدة

اُختتمت الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2020 بمباراة فرنسا والمانيا ليلة الثلاثاء 15 يونيو ضمن المجموعة السادسة التي تصدرتها البرتغال بفارق الأهداف بعد اكتساح المجر، ليبدأ بعدها الحديث عن جدول ترتيب كل مجموعة.

لم تشهد الجولة الافتتاحية من كأس أمم أوروبا مفاجآت مدوية، فقد تصدرت إيطاليا المجموعة الأولى بأريحية بعد الفوز على تركيا، وسقوط سويسرا في فخ التعادل مع ويلز، وكذا فعلت بلجيكا بعد اكتساحها لمنتخب روسيا في عقر داره ضمن المجموعة الثانية.

وتجنبت منتخبات المجموعات الثالثة والرابعة والسادسة المفاجآت، ليصبح المنتخب الاسباني صاحب أكبر مفاجأة حتى الآن بسبب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام نظيره السويدي، رغم استحواذه وسيطرته على الكرة طيلة الوقت، لتتصدر سلوفاكيا المجموعة الخامسة بعد هزيمة بولندا.

جدول ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد انتهاء الجولة الأولى

يتصدر منتخب ايطاليا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط و3 أهداف بفارق نقطتين عن سويسرا وويلز اللذين تعادلا 1/1.

يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق هدفين عن فنلندا الثانية، بفضل الفوز بثلاثية على روسيا.

يتصدر منتخب النمسا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق هدف هدفين عن هولندا الثانية، بفضل الفوز 1/3 على مقدونيا الشمالية.

يتصدر منتخب التشيك المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق هدف عن إنجلترا الثانية، بفضل الفوز 2/صفر على اسكتلندا.

يتصدر منتخب سلوفاكيا المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن اسبانيا والسويد.

يتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فرنسا الثانية، بفضل هزيمة المجر بثلاثية نظيفة.

نتائج جميع مباريات الجولة الأولى من اليورو

نستعرض معكم جميع نتائج مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، ويمكنكم زيارة صفحة تقرير كل مباراة للتعرف على الأحداث ومشاهدة الأهداف وأهم صورة في كل مباراة، وذلك عن طريق الضغط على اسم المباراة فقط.

المجموعة الأولى: ايطاليا 3-0 تركيا ، ملعب الأولمبيكو روما

المجموعة الأولى: سويسرا 1-1 ويلز ، ملعب باكو الأولمبي أذربيجان

المجموعة الثانية: الدنمارك 0-1 فنلندا ، ملعب باركين كوبنهاجن

المجموعة الثانية: بلجيكا 3-0 روسيا ، ملعب كريستوفسكي سان بطرسبيرج

المجموعة الثالثة: النمسا 3-1 مقدونيا الشمالية، ملعب آرينا ناسيونالا بوخاريست

المجموعة الثالثة: هولندا 3-2 أوكرانيا، ملعب يوهان كرويف آرينا أمستردام

المجموعة الرابعة: إنجلترا 1-0 كرواتيا ، ملعب ويمبلي لندن

المجموعة الرابعة: التشيك 2-0 اسكتلندا ، ملعب هامبدن بارك رينجرز

المجموعة الخامسة: سلوفاكيا 2-1 بولندا ، ملعب كريستوفسكي سان بطرسبيرج

المجموعة الخامسة: إسبانيا 0-0 السويد ، ملعب لا كارتوخا اشبيلية

المجموعة السادسة: المجر 0-3 البرتغال ، ملعب بوشكاش آرينا بودابيست

المجموعة السادسة: فرنسا 1-0 المانيا ، ملعب آليانز آرينا ميونخ