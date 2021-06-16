مشاهدة مباراة روسيا وفنلندا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية وبث مباشر لأولى مباريات اليوم الاربعاء ببطولة يورو 2020 بين روسيا وفنلندا، لحساب الجولة الثانية التي تُفتتح على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبيرج الروسية.

تنطلق مباراة روسيا وفنلندا في تمام الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 15:00 عصرًا بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على الملعب التابع لنادي زينيت سان بطرسبيرج، والذي استضاف مباراة روسيا أمام بلجيكا في الجولة الأولى، عندما خسر الدب الروسي بثلاثية نظيفة.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و2 باقة Max بصوت المعلق الرياضي العماني أحمد البلوشي، كما تنقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، وtv+3 الدنماركية، وقناة بي بي سي الأولى.

وكلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الحكم الدولي الهولندي “داني ماكيلي” بإدارة مباراة روسيا ضد فنلندا اليوم الاربعاء، رغم الهفوات التحكيمية التي اقترفها خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بين ايطاليا وتركيا على الملعب الأولمبي بروما يوم الجمعة الماضية.

ويسعى المنتخب الروسي لتعويض خيبة الأمل التي أصيب بها أمام بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وتحقيق الفوز على فنلندا التي هزمت الدنمارك في مباراة دراماتيكية شهدت سقوط كريستيان إريكسن مغشيًا عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول.

وسيغيب عن صفوف منتخب روسيا اللاعب “دالير كوزياييف” بسبب إصابة في الرأس، بالاضافة إلى غياب أحد أكبر لاعبي يورو 2020 “يوري جيركوف” صاحب الـ 37 عامًا (نفس عمر قائد مقدونيا الشمالية بانديف).

وانتصرت روسيا للمرة الأخيرة على فنلندا بنتيجة 3/صفر يوم العاشر من يونيو 2009، وكانت هذه نفس نتيجة مباراة أكتوبر 2008 ضمن نفس التصفيات (مونديال 2010).

وتصل عدد المواجهات التاريخية بين روسيا وفنلندا إلى 5 فقط، انتهت 4 لصالح روسيا، وواحدة لصالح فنلندا كانت في يونيو من عام 1912!!.

وسبق للمنتخب الروسي تحقيق الفوز على فنلندا بنصف دستة أهداف (6/صفر) في مباراة ذهاب تصفيات كأس أمم أوروبا 1996، والتي أقيمت يوم 16 أغسطس 1995 على الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هيلسينكي.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020 برصيد 3 نقاط بفارق هدفين عن فنلندا، ويحتاج المنتخب الروسي للفوز بأي ثمن أمام فنلندا كما فعل في آخر مواجهة جمعتهما عام 2009 في تصفيات كأس العالم 2010.

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