شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه إنبى اليوم فى رحلة التمسك بالأمل الأخير بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره إنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الأهلى بعد التعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقهم منذ بداية مسابقة الدوري، مؤكداً أن مباراة إنبى صعبة ولا تقبل القسمة على اثنين، مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل وهز شباك الفريق البترولى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة.

في المقابل يأمل حلمى طولان المدير الفني لإنبى للخروج بنقاط مباراة اليوم لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى قبل نهاية المسابقة، ويفقد نادي إنبي صلاح ريكو وزياد بو غطاس أمام البنك الأهلى بسبب الإصابة.