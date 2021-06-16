شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرسم الخطة الأخيرة لمواجهة المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الرتوش الأخيرة، للاعبي فريقه لمواجهة المقاصة بالدوري، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويعقد حسام حسن جلسة مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل انطلاق المران الأخير اليوم على ملعبه بالإسكندرية، بعدها يجري الفريق مران قوي وتقسيمة بين اللاعبين، يعقبها إعلان القائمة التي تشارك في اللقاء.

وانتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي، في تدريبات الاتحاد السكندري، مساء الإثنين الماضى، استعدادا لمواجهة المقاصة، المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري الممتاز.

وشارك اللاعبون الثلاثة في معسكر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، الذي تخللته مباراتان وديتان مع جنوب أفريقيا.

وأجرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتصالات هاتفية مع مجلس الأهلي، للتعرف على الصفقات التي يمكن الاستفادة منها على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السكندري للموسم المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن مصيلحي طلب من الأهلي منح الاتحاد السكندري أفضلية، حال قرر المارد الأحمر خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، خاصة بعدما رفض الأهلي تمديد إعارة عمار حمدي لاعب الفريق المعار للاتحاد هذا الموسم، لمدة موسم آخر وتمسك بعودته.

ووضع الاتحاد بعض اللاعبين من الأهلي على قائمة اهتماماته، كان في مقدمتهم ناصر ماهر الذي لا يشارك مع فريقه حاليا، ويبحث عن وجهة جديدة يعبر فيها عن قدراته الكروية قبل العودة مرة أخرى للأهلي لمواصلة مشوار التألق.