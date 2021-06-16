صفقات برشلونة | عاشقة ميسي تتفاوض مع محمد صلاح في دبي!

يقضي مهاجم ليفربول ونجم منتخب مصر “محمد صلاح” عطلته حاليًا بعد انتهاء الموسم الماضي 2020-21، والتي بدأها بزيارة إلى الأراضي المصرية من أجل أداء بعض الواجبات العائلية، والاستمتاع والاسترخاء على شواطيء البحرين المتوسط والأحمر في “الساحل الشمالي والعلمين الجديدة والجونة”.

وفاجأ “الفرعون المصري” الجميع بالسفر مؤخرًا إلى مدينة “دبي” بدولة الإمارات، من أجل مقابلة بعض الأصدقاء، والاستمتاع بوقته قبل العودة إلى ليفربول من أجل خوض فترة التحضير للموسم الجديد 2022/2021، أو الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي، وفق أغلب التوقعات.

وعادة ما يتقابل اللاعب الأفضل في صفوف “الريدز” خلال الموسم الماضي مع شخصيات من المشاهير، والذين يتهافتون عليه من أجل التقاط الصور التذكارية، وكانت الفنانة المصرية “نيللي كريم” آخر الفنانات اللآتي قابلن صلاح في مدينة “الجونة” ونشرت بعدها صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الرسمي بموقع انستاجرام لتحظى بالمزيد من المتابعين من محبي “مو صلاح”.

وبدورها، قامت المطربة اللبنانية “يارا” بالأمر ذاته، حين قابلت “محمد صلاح” بمحض الصدفة أثناء إقامتها في مدينة “دبي”، وقد استغلت تلك الفرصة من أجل التقاط صورة مع صاحب الـ29 عامًا ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنستاجرام وتويتر.

وقالت يارا عبر حسابها على إنستاجرام “لما تجيب سيرة حدا مبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك .. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن ..يلا بقى يا فخر العرب”.

وتقصد الفنانة اللبنانية المعروفة بالأغاني الخليجية في السنوات الأخيرة، رغبتها في رؤية محمد صلاح بقميص فريقها المفضل “برشلونة” حيث ترددت أنباء عن إمكانية رحيله صلاح في الميركاتو الصيفي 2021، وانضمامه لصفوف باريس سان جيرمان أو برشلونة أو ريال مدريد.

ومن المعروف عشق وولع يارا الكبيرين بنادي برشلونة، الذي تعتبره فريقها الأول والأخير، حيث تشجعه بتعصب، وتسافر عادة إلى مدينة برشلونة لحضور مبارياته من مدرجات ملعب “كامب نو” مع الجمهور تارة ومع كبار الشخصيات تارة أخرى، لتشجيع ومؤازرة نجمها المفضل “ليونيل ميسي” الذي قابلته أكثر من مرة وحصلت معه على صور تذكارية تملأ حوائط منزلها في لبنان والامارات.

وعبّرت “يارا” بتلك التغريدة عن آملها الواضح في انتقال محمد صلاح إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، حيث ذكرت أن تلك الصفقة ستكون بمثابة “صفقة القرن”، فإذا حدثت سيكون هداف ليفربول لثلاث سنوات متتالية سببًا رئيسيًا في إنقاذ برشلونة من وضعه الحالي.

محمد صلاح مشجع لبرشلونة

يشجع محمد صلاح فريق برشلونة منذ الصغر، وقد اعترف بذلك في أحد اللقاءات المتلفزة قبل انتقاله إلى الدوري السويسري للاحتراف بين صفوف بازل.

تشجيع صلاح لبرشلونة واعجابه بميسي ليست سرًا منذ أن كان بين صفوف فريق المقاولون العرب، فقد قال لقناة الحياة المصرية إنه يُشجع برشلونة في كرة القدم الأوروبية، ويتمنى لو لعب بقميص الفريق في يوم من الأيام!.

كما أن محمد أبو تريكة، أكد تشجيع محمد صلاح لبرشلونة، وهو على علم بذلك منذ أن كانوا معًا في منتخب مصر عامي 2012 و2013، وقد أخبر مقدم الاستوديو التحليلي في قناة بي إن سبورتس “محمد سعدون الكواري” على الهواء مباشرة خلال الموسم الماضي، بأن محمد صلاح يتمنى الذهاب إلى برشلونة، ونصحه بتحقيق تلك الخطوة في حال قرر ميسي الاستمرار مع البرسا حتى الاعتزال.

وتكهنت وسائل الإعلام الإنجليزية بقرب رحيل نجم منتخب مصر عن فريقه ليفربول خلال الميركاتو الصيفي 2021، لا سيما بعد المشاكل التي نشبت بينه وبين مدربه “يورجن كلوب”، عقب تصريحاته التي فتح فيها الباب للانتقال إلى عملاقي كرة القدم الإسبانية “ريال مدريد أو برشلونة”.

لكن إدارة البرسا لا تمتلك حاليًا رفاهية التعاقد مع لاعب بقيمة النجم المصري والذي تصل قيمته السوقية لحوالي 150 مليون يورو، ويعتبر ضمن أعلى خمسة لاعبين من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن الرئيس “جوان لابورتا” الذي يُركز حاليًا على ضم لاعبين بالمجان في سوق الانتقالات الحالية.

واعتمد جوان لابورتا استراتيجية السوق المجاني في برشلونة هذا الصيف نهاية الشهر الماضي، ليقوم بضم سيرخيو أجويرو وإيريك جارسيا بالمجان من مانشستر سيتي عقب انتهاء عقودهم، ويأمل في ضم ممفيس ديباي الذي انتهى عقده مع أولمبيك ليون عقب انتهاء رحلة هولندا في يورو 2020.