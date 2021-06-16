شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوضح موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، موقفه من عودة الايفواري رزاق سيسيه، المعار للاتحاد السكندري، لصفوف النادي الأبيض.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «أتابع رزاق سيسيه وهو لاعب ممتاز وعودة أمر مطروح لكن علينا أن نفكر بعد تعرضه للإصابة».

وواصل الفرنسي: «سيسيه يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب قرابة 4 أشهر وندرس الأمر ونتساءل عن كيفية جاهزيته في حالة الاستقرار على عودته».