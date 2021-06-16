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فرج عامر يكشف عن بديل فرجاني ساسي في الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري عن بديل فرجاني ساسي في الفريق الساحلي. وقال في تصريحات تليفزيونية: «كناريا نجم سموحة هو لاعب موهوب، ومكانه الطبيعي المنتخب».

تابع: «حديثي عن اللاعب مش شرط إني بعرضه للزمالك، من حقي اتكلم عن لاعبي المتألق». وأضاف: «كناريا مش للبيع أنا معنديش بديل له، مش هتأخر عنه لو هيحترف، هو لاعب زي فرجاني ساسي، محددناش سعره، مش هقف في طريق مستقبل أي لاعب».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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