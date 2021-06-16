شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثية بيراميدز .. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع صفقة سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس وادي سموحة، عن تعاقد ناديه مع صفقة مميزة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«سموحة يصنع النجوم.. مصطفي الخواجة، صفقة سموحة الثالثة انتقال حر».

كان سموحة حقق الفوز على بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.