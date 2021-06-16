شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعلن مفاجأة بشأن فرجاني ساسي : حق جمهور الزمالك أن يعلم الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك السابق، تفاصيل حديثه مع فرجاني ساسي، لافتا إلى أن لاعب خط الوسط لم يحسم مصيره من الرحيل حتى الآن.

قال أمير مرتضى في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كنت أحاول حل مشكلة فرجاني ساسي بقدر استطاعتي دون أن أظهر، لكن من الواضح أنه عندما أصمت البعض يتحدث». وأضاف: «كنت أحاول أن يكون دوري إيجابيًا، ومن حق جمهور الزمالك أن يعلم الحقيقة، تواصلت مع فرجاني خلال الأيام الماضية وحاولنا أن نعرف ما الذي يزعجه».

وأردف: «لا أستطيع أن أتحدث باسم اللاعب أو أقول هل سيرحل أم سيستمر مع الزمالك، لأنه لم يفصح لي عن قراره، ولكن ما فهمته منه أن هناك أمور كثيرة أزعجته، منها أسباب مادية لها علاقة بعدم الحصول على 90% من مستحقاته، وقال إن أول موسمين لم تكن له أموال متأخرة، لكن في الموسم الثالث لم يحصل على مقدم تعاقده».

وواصل: «أسباب أخرى بعيدة عن الماديات لها علاقة بعدم احترام المواعيد وعدم التقدير، وأمور سرية مع المسؤولين يكتشف تسريبها للإعلام، بالإضافة إلى عدم استقرار النادي، صعب على لاعب في سن فرجاني ساسي أن تطلب منه التجديد والنادي غير مستقر، وله كل العذر».



وتابع: «فرجاني قال لي إنه لا يريد الحديث من أجل الجماهير، ولابد إذا رحل أن يكون ذلك بشكل لائق، ولا يجوز أن يتم توجيه النقد والهجوم ضده، ولا يصح أن يخرج مسؤول ويقول إن الزمالك مديون بمليار جنيه وفي نفس الوقت يقول إن شاء الله سنجدد لفرجاني، كيف هذا! هذا كلام غير مسؤول».

وأردف: «أريد أن أقول شهادة أمام الجماهير، فرجاني قال لي إنه لم يحسم أمره حتى الآن، ومازال يصلي استخارة، اللاعب لم يفتعل أي مشكلة بسبب الماديات، وعندما تحدثت معه لم يتطرق إلى الجزء الخاص بالأموال، بل بالعكس قال لي إنه لا توجد أزمة في أن يأخذ مقدم عقده على دفعتين».

واستكمل: «فرجاني كان يقول لي أعطي اللاعبين مستحقاتهم أولًا ثم أنا بعدهم، وكنت أرفض، هذا اللاعب له رصيد محترم، حتى وكيله مهند عون لم أرى منه إلا كل خير، عندما كنا في تونس جاء لنا بحقيبة مليئة بالأموال وقال لنا دعوها معكم ربما تحتاجون إليها وأنتم في بلدكم الثاني، واستحالة بعد كل هذا ويُقال إنهم لا يفكرون إلا في الأموال». وكشف: «كنا متفقين مع فرجاني ساسي على تجديد عقده بعد بطولة إفريقيا، ولكننا رحلنا، ولو كنت أعلم بقرار رحيلنا لجددنا له أولًا».

واختتم: «أتمنى التوفيق لإدارة الزمالك الحالية، وأتمنى من المسؤولين على ملف الكرة أن يغلقون على الفريق ويحترمون أسرار الفريق وألا يتم إذاعتها، كما أنه لا يصح مهاجمة اللاعبين عبر قناة النادي».