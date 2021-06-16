شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يصل القاهرة مساء اليوم للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، قادما من المغرب، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يصل الدولي المغربي في الساعات المتأخرة من اليوم الأربعاء، على أن يتحدد بعدها الانتظام في تدريبات الفريق، لاسيما وإن الزمالك يستعد لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتصدر المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة أغلى 10 محترفين فى الدورى المصرى، بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسي، والذى كانت تقدر قيمته التسويقية بـ 2 مليون و200 ألف يورو، كأغلى محترف فى الإيجبشيان ليج بالتساوى مع بن شرقي.

وشهد الموسم الجارى من الدورى العام مشاركة 39 لاعبا محترفا فى إحراز الأهداف مع فرقهم، وتصدر المغربى أشرف بن شرقى، قائمة الهدافين المحترفين برصيد 12 هدفاً، وضعته أيضاً على رأس قائمة هدافى الدورى العام فى الموسم الجاري.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.