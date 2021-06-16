شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضطر شوقى غريب لضم الثلاثى حجازى والونش وطارق حامد لقائمة الأولمبياد النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الغموض يحيط بالقائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، فى ظل المتغيرات العديدة التى تطرأ من الحين للآخر بشأن موقف اللاعبين من المشاركة فى هذا المحفل الكبير، سواء فيما يتعلق بلاعبى النادى الأهلى حال تأهل الفريق الأحمر لنهائى دورى أبطال أفريقيا، أو اللاعبين المحترفين فى الخارج حيث لا بد من موافقة الأندية على مشاركتهم فى الأولمبياد.

ووضع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى 8 أسماء من اللاعبين الكبار لضم 3 منهم في طوكيو 2020، وهم: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح، ولكنه لم يستقر حتى الأن على أسماء الثلاثى بشكل نهائى.

وينتظر جهاز المنتخب موقف محمد صلاح النهائى من المشاركة فى الأولمبياد، حيث لم يحسم ليفربول الإنجليزى موقفه النهائى سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما يجعل الجهاز الفنى للمنتخب يؤجل حسم اختياراته وفى نفس الوقت يضع سيناريوهات بديلة تحسبا لأى مستجدات.

كما بات مصير محمد الشناوى حارس الأهلى غامضا أيضا، ففى حالة تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل لن يتمكن الحارس الدولى من المشاركة فى الأولمبياد، وكل هذا يترقبه جهاز المنتخب ويضعه فى عين الاعتبار.

ومن بين السيناريوهات المقترحة من جانب جهاز المنتخب بشأن الثلاثى الكبار فى حالة تعذر ضم الشناوى ومحمد صلاح، فالخيار البديل هو الاستعانة بأحمد حجازى والونش وطارق حامد فى القائمة النهائية للأولمبياد.