كارتيرون يتحدث عن أزمته مع أسامة نبيه.. وإيقاف إمام عاشور.. والتفاوض مع أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، ما تردد بشأن التفاوض مع المغربي وليد أزارو مهاجم الاتقاق السعودي.

وقال كارتيرون في حديثه لقناة الزمالك "لا أتواصل مع أزارو، شاهدته كلاعب في الاتفاق عندما كنت في التعاون وفزنا عليهم، هو مهاجم جيد، هو سعيد جداً في السعودية ويلعب بشكل مستمر، لم أطلب منه التواجد في الزمالك أو أطلب من الإدارة التعاقد معه، شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف "بالطبع نتابع باسم مرسي، كان لاعب سابق للزمالك، وهو يلعب في مركز المهاجم ونحن نتابع كل من يلعب في هذا المركز، نحن نراقب الجميع بمنتهى الدقة".

وتابع "نهائي أفريقيا 2018، فعل فريق الترجي أمور كثيرة لكي يثير المشاكل للأهلي في مباراة العودة في تونس، كان لدينا اصابات عديدة، لم نستطع الوصول لملعب المباراة بسهولة، خسارة النهائي كانت صادمة، لكن أود أن أقول أنني لم أطلب منه تمزيق قميصه في مباراة برج العرب".

وواصل "الترجي كان يعلم أننا فريق مرشح للقب، وكذلك المولودية يعلم أننا يمكن أن نذهب بعيداً في تلك البطولة، فعلنا كل ما في وسعنا لكي نتأهل لكن الظروف لم تخدمنا، ولا أعلم ظروف مباراة الترجي والمولودية، بالطبع التعادل مع المولودية في القاهرة والخسارة كذلك من الترجي كان لهما دوراً في عدم التأهل".

واستمر "أعتقد أن نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي بين الوداد والترجي، أشعر بأن هذا هو النهائي، الأهلي أفضل من الترجي وكذلك الوداد أفضل من كايزر تشيفز، الوداد وقتها سيكون لهم الحظ الأوفر حال حضرت الجماهير لأن هذا يمنحهم قوة، ستكون مباراة كبيرة، ربما تكون توقعاتي غير صحيحة، أشعر أن الأهلي والوداد سيكونان طرفا النهائي".

وصرح " اليوم نحن كجهاز فني لنادي الزمالك، كل شخص يعلم مكانه ويعرف حدود عمله وكل الأمور تسير على ما يرام، في بعض الأحيان تكون الأمور غير واضحة، أنا وأسامة نبيه نحب الزمالك، حالياً أصبح يفهم كل منا الآخر، نحن نحب الفريق الذي نعمل معه، والآن نحن لسنا بحاجة للحديث عن الأمر لأنه انتهى".

وقال "ما كان يزعجني في الفترة الماضية أن كثير من الأخبار كانت تنشر في المواقع عن أشياء كانت تحدث في غرف خلع الملابس، هذا لم يكن يجب أن يحدث وكنا نعيش في أوقات صعبة، لكن الآن كجهاز فني وطبي نعمل بكل قوة ولا أحد يدخر جهداً".

وشدد "يجب أن أقوم بتوجيه الشكر للجهاز الفني والطبي الذي يعمل بكل جهد لتطبيق الفلسفة التي اتفقنا عليها وهذا أمر يجعلني سعيداً، نعمل في منظومة متناغمة من أجل نادي الزمالك".

وأكد "حقيقة أجد صعوبة في فهم ما حدث مع إمام عاشور وإيقافه بعد تتويج الفريق ببطولة 99، أمر غير مفهوم تسريب فيديو على السوشيال ميديا للاعبين يحتفلون، أعتقد أنه يجب احترام القواعد، هذا أمر لا يصدق، لاعبون يحتفلون في غرفة ملابسهم وهناك من يقوم بتصويرهم ثم نرى الفيديو في المواقع، وأن يتم اصدار بعد ذلك عقوبات على لاعبين صغار، لقد سبب هذا لنا خسارة كبيرة".

وقال "الكرة المصرية بحاجة لتجنب تلك الأمور المثيرة للجدل لكي تثير الأمور بشكل أفضل، مسألة أن يفوز فريق ببطولة ويتم تغيير الأمور لمباراة فاصلة، الزمالك يفوز بالبطولة وهناك احتفالات وشخص يقوم بتصوير الاحتفالات وايقاف اللاعبين بسبب هذا الأمر".

واسترسل "هناك لحظات كثيرة نفتقد فيها للعدل وتكافؤ الفرص، لكن أقول دائماً اذا قمنا بالتركيز في عملنا سوف نحقق البطولات والألقاب رغم كل ما نتعرض له من صعاب وكذلك عدم عدالة في بعض الأحيان".

وتحدث عن ساسي مجدداً قائلاً "رحيل لاعب استثنائي مثل ساسي في منتصف الموسم ولدينا الكثير من العمل ونبني خططنا على أساس وجوده، ليس لدي خيار الآن، لكن علي ترتيب جدول أعمالي، يجب أن أجد البديل، ليس لدي الخيار، الموقف تم فرضه علينا، دائماً أجد نفسي في مواقف يجب ايجاد حلول بشكل سريع، سوف نفتقد لفرجاني ساسي، هو لاعب استثنائي، لا يجب أن نبحث عن شبيه لساسي، لكن نبحث عن لاعب جيد".

وعن شكل المنافسة علق قائلاً "المنافسة صعبة بكل تأكيد، نحن نفكر في مبارياتنا وكذلك مباريات الأهلي، لديهم 6 مباريات مؤجلة، نحن نحتفظ بالمركز الأول حتى الآن، الأهلي يمكنه الفوز في كل مبارياته وأيضاً قد يتعثر، المنافسة بيننا وبين الأهلي فقط، أنا انتظر مباريات الأهلي، على الأهلي أن يلعب مؤجلاته ونحن نركز في عملنا".

وواصل "كأس مصر بطولة عظيمة، ونبحث التتويج بها في أخر الموسم، فريق الزمالك مازال متأثراً من الخروج في نصف النهائي أمام طلائع الجيش الموسم الماضي، نبحث التتويج بالكأس والدوري، لدينا الكثير من الدوافع لتحقيق البطولات".

واختتم "في البداية، كمدير فني كان من المؤسف أن أرى ما حدث في مباراة الزمالك والإسماعيلي، في عدد قليل من الدقائق رأيت العديد من البطاقات الصفراء، أمر يجعلك تشعر بعدم العدالة، كنت في قمة غضبي، لم يكن أمر جيد، لكن كنت مستاء بالفعل".