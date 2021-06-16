كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك في الولاية الأولى.. ويشبه الأهلي ببايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أسباب رحيله عن الفريق في ولايته الأولى، مشيراً الى أن الأهلي الذي قام بتدريبه سابقاً، يشبه نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكان كارتيرون قد ترك الزمالك الموسم الماضي وانتقل لتدريب التعاون السعودي.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك "في الوقت الذي رحلت فيه عن الزمالك، كنت أشعر وأن النادي يعاني من صعوبات كثيرة، سواء على المستوى الإداري أو المالي او غرفة خلع الملابس، لم تكن الظروف مناسبة للبقاء ولم يكن لدي أي قدرة على الإستمرار".

واستمر "اللاعبون الذين عاشوا معي في الفترة الماضية قاموا بالسؤال أكثر من مرة عن أسباب رحيلي وأنه ما كان يجب أن أرحل بهذا الشكل والظروف والملابسات، شرحت لهم باختصار أنني في هذا الوقت رحلت لأنه لم يكن لدي القدرة على بناء فريق لقبل نهائي أفريقيا ونهائي أفريقيا، كنا نعاني من تبعات فيروس كورونا، كان من الصعب تجهيز اللاعبين على المستوى الفني والبدني".

وواصل "كما قلت سابقاً، كنت أخاف من الفشل في تلك الفترة، الظروف كانت استثنائية وصعبة لم أكن قادراً على اعطاء وعود في تلك الفترة بأن نلعب ونكسب، الظروف لم تكن ملائمة للكفاح والقتال، الأمر كان أشبه بإمرأة تقول لزوجها طوال الوقت سوف أرحل سوف أرحل سوف أرحل، وعندما جاء الوقت للرحيل رحلت، وحين طلب منها زوجها البقاء لم يكن الأمر سهلاً، لقد اتخذت القرار، لم يكن لدي الخيار للبقاء، حالياً أنا أصبح لدي الخيار للبقاء والعودة".

وشدد "الجميع كان يقدر عملي في السعودية وكانوا سعداء بوجودي، لكن كان هناك شيئاً يدفعني للعودة للزمالك، عندما عرضوا علي الأمر، لم أفكر، أردت العودة للزمالك، وجدت نفسي أريد مساعدة الزمالك في تلك الظروف الصعبة، علي أن أصنع عملاً جيداً مع الزمالك، شعرت أن هناك واجباً تجاه هذا النادي، نعم الظروف صعبة، شعرت بالمسؤولية، الأمر ليس متعلقاً بالمادة، لدي رغبة في الوقوف مع الزمالك لتحقيق إنجازات مع نفس اللاعبين".

وأضاف "بالطبع أعمل لكي أعيش جيداً وأكسب الأموال، لكن أشعر بسعادة كبيراً لتواجدي في مصر، وأنني قريب لمصر وشعبها بشكل عام، أشعر في مصر بالراحة، عندما وصلت للزمالك في المرة الأولى لم أجد سوى الشغف، الجميع يحب الزمالك وكرة القدم، لدي كل الحب لجماهير الزمالك".

وصرح "هناك علاقة خاصة مع الزمالك وسعيد بتواجدي، وجدت في الزمالك ما لم أجده في أندية أخرى".

واختتم "النادي الأهلي منظم بشكل كبير، إنهم مثل بايرن ميونخ في ألمانيا ولديهم منهجية ونظام في كل شيء، الأمر يختلف في نادي الزمالك، لكنه يمتلك الشغف وعشق كرة القدم، وأنا أعشق هذا الاختلاف".