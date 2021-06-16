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مدير الكرة بطلائع الجيش : الفوز في أي مباراة يزيد الطموح نحو المزيد من الانتصارات

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد المهدي مدير الكرة في فريق طلائع الجيش، إنهم يسعون لتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتائج جيدة تليق باسم المؤسسة العسكرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفوز في أي مباراة يزيد الطموح نحو تحقيق المزيد من الانتصارات.

وعبر أحمد المهدي مدير الكرة في فريق طلائع الجيش، عن أمله في استمرار عمرو جمال مع الفريق الموسم المقبل، رافضًا الحديث عن أي صفقات ملقيًا الكرة في ملعب مجلس الإدارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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