شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال: مباراة الجونة صعبة ومصيرية لكن لن نستسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، بحظوظ الفريق في البقاء بالدوري الممتاز هذا الموسم، رغم صعوبة الموقف، حيث يحتل دجلة المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، قبل 10 جولات من النهاية.

وقال عبد الباقي جمال لـ" الخليج 365": "استلمت المهمة في وقت متأخر، لكن لو هناك أمل بنسبة 1% فقط سنقاتل من أجله، أعرف الفريق جيدا وكان يحتاج دفعة معنوية لاستعادة الثقة، ورغم أن الوقت متأخر، لكن أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق الحلم والبقاء في الدوري هذا الموسم".

وتابع المدير الفني لدجلة: "ليست هناك مهمة مستحيلة، الفوز بـ70% من مبارياتنا المقبلة يضمن لنا البقاء، ومن حسن الحسن أن مبارياتنا المقبلة أمام الجونة واسوان وهي فرق قريبة منا في جدول الترتيب، ما يعني أن كل مباراة منهما ستكون بمثابة 6 نقاط كاملة، لأنها تعزز فرص بقائك وتقرب منافسيك من منطقة الخطر".

وأكمل جمال: "مهمة صعبة ومباراتنا أمام الجونة مصيرية، لكن الفريق عازم على الصحوة وتحقيق حلم البقاء، لن نستسلم وتعودنا على هذه الضغوط في السنوات الأخيرة ونجحنا، ويمكننا النجاح هذا الموسم ايضًا".