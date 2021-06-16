شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن أزمته مع أسامة نبيه: «وصلنا إلى حالة من التفاهم الاّن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف باتريس كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن كواليس خلافه مع مساعده في الجهاز الفني أسامة نبيه، المدرب العام للفريق.

وأوضح كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: «ربما في بداية الأمر لم يكن يعرف البعض اختصاصاته، ولكن حينما تم ترتيب الأمور والتنسيق وصلنا إلى مرحلة كبيرة من التفاهم».

وأكمل: «أنا وأسامة نبيه نحب الزمالك كثيراً ونعمل من أجل إسعاد جماهيره وليس هناك داعٍ للحديث عن تفاصيل الخلاف الاّن، الأمور أصبحت على ما يرام».

وأنهى تصريحاته قائلا: «حزنت كثيراً حينما وجدت كواليس غرف خلع ملابس الزمالك تخرج للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء ما يدور بين أعضاء الجهاز الفني، أو اللاعبين».