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كارتيرون يكشف رسميًا عن أول العائدين من معاري الزمالك في الموسم المقبل

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أول العائدين من معاري الفريث للصفوف في الموسم المقبل.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: إن «محمد أوناجم هو أول العائدين من معاري الزمالك في الموسم المقبل، وأتواصل مع اللاعب بشكل دائم».

وأكمل: «أتابع أيضاً مصطفى فتحي، وسعيد بتألقه مع سموحة، وتقديمه موسم استثنائي منذ إعارته».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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