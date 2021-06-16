شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف رسميًا عن أول العائدين من معاري الزمالك في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أول العائدين من معاري الفريث للصفوف في الموسم المقبل.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: إن «محمد أوناجم هو أول العائدين من معاري الزمالك في الموسم المقبل، وأتواصل مع اللاعب بشكل دائم».

وأكمل: «أتابع أيضاً مصطفى فتحي، وسعيد بتألقه مع سموحة، وتقديمه موسم استثنائي منذ إعارته».