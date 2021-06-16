شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك.. كارتيرون: الاستقرار على 6 لاعبين في مراكز محددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفقات النادي في الموسم المقبل.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «حددت 6 أسماء للتفاوض معها وتعاقد مسئولي الزمالك معهم في الموسم الكروي الجديد».

وأكمل: «تم تحديد الأسماء منذ ما يقرب من شهر مضى، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على 6 أسماء في مراكز محددة، من أجل ترميمها في الموسم المقبل للزمالك».