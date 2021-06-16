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صفقات الزمالك.. كارتيرون: الاستقرار على 6 لاعبين في مراكز محددة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفقات النادي في الموسم المقبل.

وقال كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية: «حددت 6 أسماء للتفاوض معها وتعاقد مسئولي الزمالك معهم في الموسم الكروي الجديد».

وأكمل: «تم تحديد الأسماء منذ ما يقرب من شهر مضى، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على 6 أسماء في مراكز محددة، من أجل ترميمها في الموسم المقبل للزمالك».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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