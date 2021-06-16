شكرا لقرائتكم خبر السبت بدء مواجهات ملحق كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم تذاكر مباريات الملحق المؤهل لنهائيات البطولة، أمام الجماهير الراغبة في الحضور وفقا للبروتوكول الصحي، حيث لن يسمح بالدخول إلى المدرجات سوى للحاصلين على لقاح كورونا أو المتعافين من الإصابة بالفيروس.

وتقام مباريات الملحق على ملعبي خليفة الدولي، وجاسم بن حمد، خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الحالي بواقع مباراة يوميا.

وطرحت التذاكر عبر الموقع الالكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم بقيمة 20 ريالا قطريا للتذكرة، على أن يتاح شراء التذاكر للمشجعين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما يشترط الحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أوالتعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وبإمكان كل مشجع شراء 4 تذاكر كحد أقصى.

وسيتعين على المشجعين الالتزام بارتداء الكمامات عند الدخول، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق (احتراز)، واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي، وعدم إدخال الأطعمة والمشروبات.

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى النهائيات بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل إجراء قرعة البطولة، وهي قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسورية.

وتقام نهائيات البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع الاتحاد العربي نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن القرعة أسفرت عن توزيع المنتخبات التسعة بجانب السبعة المتأهلة، على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل عن كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة البحرين والكويت. وتضم الثانية: تونس، والإمارات، وسورية، والفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

وجاء في الثالثة: المغرب، السعودية، الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر. ويتنافس في المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، والفائز من مباراة ليبيا والسودان.

مباريات الملحق:

