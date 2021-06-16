شكرا لقرائتكم خبر السبت بدء مواجهات ملحق كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام مباريات الملحق على ملعبي خليفة الدولي، وجاسم بن حمد، خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الحالي بواقع مباراة يوميا.
وطرحت التذاكر عبر الموقع الالكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم بقيمة 20 ريالا قطريا للتذكرة، على أن يتاح شراء التذاكر للمشجعين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما يشترط الحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أوالتعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وبإمكان كل مشجع شراء 4 تذاكر كحد أقصى.
وسيتعين على المشجعين الالتزام بارتداء الكمامات عند الدخول، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق (احتراز)، واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي، وعدم إدخال الأطعمة والمشروبات.
وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى النهائيات بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل إجراء قرعة البطولة، وهي قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسورية.
وتقام نهائيات البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع الاتحاد العربي نهاية العام الحالي.
يشار إلى أن القرعة أسفرت عن توزيع المنتخبات التسعة بجانب السبعة المتأهلة، على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل عن كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي.
وتضم المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة البحرين والكويت. وتضم الثانية: تونس، والإمارات، وسورية، والفائز من مباراة موريتانيا واليمن.
وجاء في الثالثة: المغرب، السعودية، الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر. ويتنافس في المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، والفائز من مباراة ليبيا والسودان.
مباريات الملحق:
- 19 يونيو: ليبيا والسودان باستاد خليفة الدولي.
- 20 يونيو: عمان والصومال باستاد جاسم بن حمد.
- 21 يونيو: الأردن وجنوب السودان باستاد خليفة الدولي.
- 22 يونيو: موريتانيا واليمن باستاد جاسم بن حمد.
- 23 يونيو: لبنان وجيبوتي باستاد خليفة الدولي.
- 24 يونيو: فلسطين وجزر القمر باستاد جاسم بن حمد.
- 25 يونيو: البحرين والكويت باستاد خليفة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت بدء مواجهات ملحق كأس العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.