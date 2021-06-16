"أشرب الماء فقط".. تصرف كريستيانو يكبد "كوكاكولا" 4 مليارات دولار خسائر



الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسهم شركة "كوكاكولا" العالمية للمشروبات الغازية في تعاملات بورصة ووسل ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، بسبب التصرف الذي قام به النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنوتس الإيطالي ومهاجم المنتخب البرتغالي.

وهبط سهم الشركة العملاقة بنسبة 0.25% أو بما يعادل 0.14 دولار إلى مستوى 55.41 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة كوكاكولا العالمية، نحو 238.87 مليار دولار.



وجاء تصرف اللاعب الكبير خلال مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده، أمس الاثنين، قبل ملاقاة المجر ضمن الجولة الأولى لمنافسات "يورو 2020"، حيث أبعد زجاجتين "كوكاكولا" من أمامه، وأخذ زجاجة ماء، وقال للكاميرات إنه يشرب الماء فقط.

خسائر الشركة في أوروبا

وبحسب تقرير صحفي نشرته "ماركا" الإسبانية، فإن هذا التصرف كان له تأثير سلبي كبير على العلامة التجارية، من خلال مراقبة تطور الأسهم وسعر "كوكاكولا"، إذ تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساء في أوروبا، وفي ذلك الوقت كانت حصة الشركة قريبة من 56.10 دولار، وبعد 30 دقيقة، عندما دخل رونالدو والمدرب فرناندو سانتوس إلى قاعة المؤتمر الصحفي في ملعب بوشكاش بعاصمة المجر بودابست، تراجعت إلى 55.22 دولار للسهم.

وأضاف التقرير: “تسببت لفتة رونالدو في انخفاض حاد بنسبة 1.6% للشركة في سوق الأسهم، ومن الناحية الاقتصادية، تحولت شركة كوكاكولا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، وبلغ إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار”.

وأحرز النجم البرتغالي ثنائية في شباك المجر يوم الثلاثاء في فوز منتخب بلاده 3-0 ليصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا برصيد 11 هدفًا.