شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلي يراهن على المادة لضم رحيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة أن الأهلي يحاول التعاقد مع المغربى سفيان رحيمى لاعب الرجاء المغربى فى الصيف المقبل، لتدعيم مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذى يلعب به حسين الشحات فى ظل تألق اللاعب مع فريقه المغربي.

وقال شبانة فى تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن رحيمى تألق مع الرجاء هذا الموسم، ووصلته عروض من تورينو الإيطالى، ولكن الأهلى يراهن على أنه محطة مهمة للاعب وقد يكون اهتمامه البحث عن المادة قبل الاحتراف.

وشدد على أن الأهلى استعان بالمغربى بدر بانون لإقناع سفيان رحيمى زميله السابق فى الرجاء بالانتقال للأهلى، لاسيما أنه من المتوقع أن يحصل فى الأهلى على راتب أعلى مما سيحصل عليه فى تورينو الإيطالي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.