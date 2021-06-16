شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: إكرامى قاللى بتضيع وقت ليه! قولتله احنا كسبانين تلاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، بالمجهود الذي يبذله معه أحمد ناجي مدرب الحراس في الفريق السكندري، مؤكدا أنه ملتزم بالتدريبات من أجل حجز مقعد في قائمة المنتخب الوطنى، الذي يستعد لخوص تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "الانضمام للمنتخب حلم كبير أجتهد لتحقيقه، أحترم قرار الجهاز الفني بقيادة واختياراته الفنية، وأعمل واجبي فقط وأنتظر تحقيق حلمي".

وكشف حارس مرمى سموحة كواليس الحوار الذي دار بينه وبين شريف إكرامي في لقاء بيراميدز وسموحة، قائلا: "شريف قال لي بتضيع وقت ليه؟! قولتله احنا كسبانين بثلاثة أهداف هضيع وقت ليه!، وفي المجمل تربطني علاقة جيدة بإكرامي".

وعن مباراة سموحة وبيراميدز قال الهاني سليمان: "نجحنا في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة، كنا في مواجهة فريق كبير، والفوز مستحق، والجهاز الفني يقوم بدور كبير مع اللاعبين".