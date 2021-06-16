شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العجيزى بعد فوز سموحة على بيراميدز: مكسب مهم جدا ولاعيبة رجالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هانى العجيزى، المدرب المساعد بالجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى، عن سعادته بفوز فريقه السكندرى، على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، مؤكدا أنه فوز هام جدا، مشيدا بلاعبى الفريق ومحرزى الأهداف أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى.



العجيزى مع أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى

ونشر العجيزى، عبر حسابه على إنستجرام، صورا من احتفالات لاعبى سموحة بالفوز من داخل غرفة خلع الملابس، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. فوز مهم جدا ولاعيبه رجاله".





ونجح فريق سموحة فى تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى فى إطار مواجهات الجولة 26 من الدورى الممتاز .



فرحة لاعبو سموحة

تمكن أحمد عبد القادر لاعب سموحة فى استغلال خطأ دفاعى لعلى جبر مدافع بيراميدز لينفرد بشريف إكرامى، حارس مرمى الفريق ويتمكن من مراوغته وإحراز الهدف الأول فى الدقيقة 3، وقبل نهاية الشوط الأول عزز مصطفى فتحى تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها فتحى لإحراز الهدف الثانى، ويعود أحمد عبد القادر ليسجل هدف عالمى فى الدقيقة 52 ليعزز فوز فريقه بثلاث أهداف.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً، فيما تراجع بيراميدز إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.