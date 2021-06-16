شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر التونسى فرجانى ساسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال ملف التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، مسيطرا على الأجواء داخل القلعة البيضاء، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل بعد انتهاء عقده مع الفريق ولم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

نشر فرجانى ساسى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال تواجده فى تونس والتى جاءت بمثابة رسالة الوداع، مع جماهير القلعة البيضاء، حيث جاء بها: "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق !!"، بعدما أيضًا أرسل خطابا رسميًا إلى النادى يفيد بنهاية عقده، وهو ما رفضته إدارة قلعة ميت عقبة، حيث تتمسك الإدارة بأن عقد اللاعب التونسى ينص على نهايته بنهاية الموسم الجارى.

وينتظر مسئولو الزمالك عودة التونسى فرجانى ساسى من تونس إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، في الوقت الذى أرسل فيها وكيل التونسى خطابا للأبيض يفيد بانتهاء عقد فرجانى مع الزمالك بنهاية هذا الشهر.

عودة فرجانى ساسى والمشاركة

أول هذه السيناريوهات هو التزام فرجانى ساسى باستكمال عقده مع الفريق الأبيض والعودة للقاهرة، والتدريب مع الزمالك استعدادا للمباريات المقبلة والمشاركة بشكل عادى مع الزمالك لنهاية الموسم ثم الرحيل لأى ناد يريده.

السيناريو الثانى هو أن يعود فرجانى ساسى للقاهرة والتدريب مع الفريق، مع تجميده من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون والدفع ببدلائه وتجهيزيهم، لأنه أصبح خارج قائمة الزمالك في السنوات المقبلة.

آخر السيناريوهات هو عدم عودة فرجانى ساسى إلى مصر مرة أخرى ومطالبة اتحاد الكرة المصري بإرسال بطاقته الدولية، للانضمام لفريقه الجديد إما الدحيل أو الريان القطرى، ومن المنظر أن يرفض الاتحاد إرسال البطاقة لأن العقد ينتهى بنهاية الموسم وليس نهاية شهر يونيو كما يزعم وكيل ساسى، ليضطر اللاعب لاستخراج بطاقة مؤقتة، ليقوم الزمالك بشكوى اللاعب لحفظ حقوقه.