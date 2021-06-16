شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد مجلي: اللاعب يريد الانتقال للزمالك وعدة أندية مهتمة بضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الجبالي، وكيل محمد مجلي لاعب المقاولون العرب، حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة، ومدى رغبة مجلي في ارتداء القميص الأبيض بدءا من الموسم المقبل.

وأضاف الجبالي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "مجلي يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك هذا الصيف، هناك اهتمام من عدة أندية للتعاقد مع محمد مجلي، لكن اللاعب يريد الانتقال إلى الزمالك".

وأضاف وكيل مجلي: "أنتظر تأكيد من إدارة الزمالك قبل الدخول في تفاصيل الصفقة والمفاوضات مع نادي المقاولون العرب، وبالنسبة المقاولون العرب، فالنادي لا يقف في طريق أي لاعب، وفهمنا ذلك بعدما تلقى سيف الجزيري عرضاً من الزمالك الموسم الماضي".

وسيدخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة محمد مجلي بشكل رسمي، لتدعيم خط الوسط، في إطار سعي النادي الأبيض لتدعيم هذا المركز بصفقات جديدة وتعويض الرحيل المنتظر للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية عقده وعدم الوصول لصيغة بخصوص التجديد.

وتسعى إدارة الزمالك فى توفير كافة احتياجات فريق الكرة وخاصة الصفقات التى يحددها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لتذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.