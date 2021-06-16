شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: خسارة نهائى أفريقيا أحبط اللاعبين ومصطفى محمد يسير على خطى صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه وافق على خوض مصطفى محمد لتجربة الاحتراف في جالاتا سراى التركى، وهذه بداية متميزة للوصول إلى العالمية مثل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى.

وأوضح الفرنسي كارتيرون، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أنه لم يقدر على متابعة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك على بطولة أفريقيا الموسم الماضى، وأن هزيمة الفريق الأبيض أصابت اللاعبين بالإحباط.

وتابع باتريس كارتيرون أن الثنائى محمد صلاح ومصطفى محمد قادران حاليا على العمل لحصد بطولة الأمم الأفريقية لمنتخب مصر النسخة القادمة بسبب الموهبة الهجومية لهم.

وأشار المدير الفني لفريق الزمالك أن قرار عودة رزاق سيسيه لن يحسم حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض والتي يغيب على أثرها لمدة 4 شهور لذلك لا بد من دراسة الأمر جيدا.

واختتم كارتيرون حديثة أن الثلاثى محمود عبد الرازق "شيكابالا" والمغربى محمد أوناجم، ومصطفى فتحى قادرون على صنع الفارق لفريق الزمالك الموسم المقبل، ومن المؤكد عودة اللاعبين المعارين لفريق الزمالك.