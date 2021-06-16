شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأهلي يشبه بايرن ميونخ فى النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الأهلي منظم بشكل كبير ويشبه بايرن ميونخ الألمانى مثل الآلة، وهذا الأمر حدث معى خلال العمل داخل القلعة الحمراء.

وأوضح الفرنسي كارتيرون، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن الأمر داخل نادى الزمالك مختلف ويوجد بعض المشاكل الإدارية، ولكن الجميع في النادى يحب القلعة البيضاء كثيرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي.