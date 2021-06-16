شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 / 6 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 16 / 6 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراتان تجمع البنك الأهلى مع إنبى على استاد بتروسبورت، وسيراميكا مع المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

تقام مباراة البنك الأهلى وإنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بعد التعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

تقام مباراة سيراميكا والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل المصرى مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً .

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.