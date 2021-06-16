شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: عاشور خليفة ساسى.. وأوناجم أول العائدين إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه استقر على إمام عاشور ليكون بديلا للتونسى فرجانى ساسى في تشكيلة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب خلال التدريبات والمباريات.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن المغربى محمد أوناجم المعار لفريق الوداد سوف يكون أول اللاعبين العائدين للفريق الموسم المقبل، وأيضا مصطفى فتحى وعمر السعيد وكريم بامبو والحارس محمد صبحى، وتم عقد جلسة مع رئيس النادى للوقوف على احتياجات الفريق الموسم المقبل.

وأشار كارتيرون إلى أنه تم الاستقرار على 5 أو 6 لاعبين للتعاقد معهم الصيف المقبل، لدعم فريق الزمالك والعمل على بناء فريق قوى قادر على حصد بطولة أفريقيا الموسم المقبل.

وتابع كارتيرون حديثة أنه لا ينتظر على لاعب 10 مباريات للوقوف على مستواه، ولكن مباراتين فقط اذا لم يقدم المستوى المطلوب سوف يجلس على دكة البدلاء، وهذا الأمر يتطلب نوعية لاعبين خاصة وفى جميع المراكز.