شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة فى الاتحاد السكندري قبل مواجهة المقاصة بسبب روماريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت أوجاع الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، بصدمة جديدة قبل مواجهة المقاصة غد الخميس، في الجولة 26 من مسابقة الدوري العام هذا الموسم بغياب روماريو مهاجم الفريق.

وتأكد غياب الجامايكي روماريو ويلياميز مهاجم الفريق عن المباراة المقبلة، للإيقاف، بعدما تلقى الإنذار الثالث أمام أسوان، في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون مقابل.

وجاء غياب روماريو ليزيد من الأعباء الفنية أمام الجهاز الفني، بعد غياب سيسيه الذي خضع لعملية جراحية في الركبة وتأكد غيابه أيضا لنهاية الموسم، لتتزايد مشاكل الغيابات أمام حسام حسن، في موسم صعب وصلت فيه الغيابات في بعض الأحيان لـ 15 لاعبًا.

وعقد حسام حسن محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الاتحاد السكندري، في مران الثلاثاء، قبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة، المقرر لها غدا الخميس، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. ويشرح العميد للاعبيه بالفيديو نقاط القوة والضعف في المنافس الفيومي، تمهيدا لاستغلال المعنويات الكبيرة التي يعيشها النادي بعد الفوز فى آخر مباراة قبل التوقف على أسوان بهدفين دون رد، وبعد الاتفاق على التجديد للاتحاد السكندري.

وحرص الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على عقد اجتماع فني مع ثلاثي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي، لتحفيزهم للمباريات المقبلة التي يدخلها زعيم الثغر بتحديات كبيرة.

وقال حسام حسن المدير الفني للاعبين الثلاثة: "الفترة المقبلة هي أهم فترة في حياتكم، التألق في المباريات التي تنتظرنا هي السبيل الوحيد لمشاركتهم في القائمة النهائي للأولمبياد مع شوقي غريب".

وحذر العميد ثلاثي المنتخب الأولمبي من التراخي في التدريبات في الفترة المقبلة بعد اقترابهم بشكل كبير من القائمة النهائية لشباب الفراعنة الذي يستعد للسفر إلى طوكيو الشهر المقبل للمشاركة في الأولمبياد.