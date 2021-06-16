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أحمد سامي: مصطفى فتحى البديل الأفضل لـ صلاح فى الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السكندري بثلاثية دون رد، قائلا: "بيراميدز فريق كبير ومتوقعتش النتيجة، لكن لعبنا بثقة في إمكانياتنا، وأشكر اللاعبين على المجهود والأداء".

وتابع سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لدينا لاعبون مميزون للغاية، لاعب مثل مصطفى فتحي أعاد اكتشاف نفسه، ويستحق أن يكون بديل محمد صلاح في الأولمبياد حال تعثر انضمام لاعب للمنتخب الأولمبي".

وأوضح أحمد سامي: "بيراميدز فريق محترم يملك نجوما على أعلى مستوى، وأتمنى نتيجة الماتش لا تؤثر على أداء الفريق في الكونفدرالية، لأنه ممثل للكرة المصرية".

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة: "الفريق أدى مباراة كبيرة هجوميا ودفاعيا، ولدينا لاعبين بقدرات مهارية كبيرة، وسموحة لن يتأثر برحيل أو عودة اللاعبين المعارين، الموسم الماضي خسر الفريق بعض العناصر المؤثرة واستمر في مستواه".

واختتم: "نتمنى إنهاء الموسم برصيد 60 نقطة، بعيدا عن الأهلي والزمالك نسعى لحجز مركز متقدم بنهاية هذا الموسم، كل المباريات صعبة، والهاني سليمان حارس يضيف الكثير للفريق، ويستحق الانضمام للمنتخب".

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Mohamed Nasa

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