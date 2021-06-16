شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. بن شرقى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم فريق الزمالك، تصدر جدول ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباراتين ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى، بينما أستضاف بيراميدز نظيره سموحة.

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تصدرالمغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 هدفا، بينما يأتى فى المركز الثانى أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا برصيد 12 هدفا أيضا ، و فى المركز الثالث أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش برصيد 11 أهداف، وفى المركز الرابع مصطفى فتحى مهاجم فريق سموحة برصيد 10 أهداف .