شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: ديانج يفضل أوروبا عن إغراءات العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي يفضل الانتقال لأحد الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه رغم تلقيه عرضا مغريا من العين الإماراتي مقابل 6 ملايين دولار فى الصيف المقبل، لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وقال محمد شبانة في تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن هناك عددا من لاعبي الأهلي تلقوا عروضا كثيرة لاسيما أنهم الأفضل فى أفريقيا حاليا، لذلك يحاول مسئولو النادي الأهلي غلق هذا الملف من أجل التركيز في مواجهتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن النصر السعودي يفكر في التعاقد مع بدر بانون مدافع الأهلي، وكذلك محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، مؤكدا أن الأهلي معذور بشأن العروض الخارجية بسبب انتهاء الموسم في عدد من الدوريات الخارجية بعكس الحال في مصر وفي البطولة الأفريقية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.