شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: علمت من الصحافة إصابة ورحيل فرجانى ساسى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه علم بإصابة اللاعب التونسى فرجانى ساسى من خلال الصحافة، وأن المحامى الخاص به قام بإرسال إيميل يفيد بفسخ العقد بينه وبين النادى، وكان لديه الثقة فى رغبة اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء منذ يناير الماضى.

وأوضح كارتيرون، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "لا يوجد تواصل بينى وبين فرجانى ساسى حاليا، ومنتظر قدموه إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولى ومعسكر منتخب تونس، ولكن أعلم أن فرجانى ساسى وقّع على عقود انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى، ويرغب في البدء معهم من الآن لعمل فترة الإعداد".

وأشار المدير الفني لفريق الزمالك أنه لا توجد مباراة سهلة في قيادة الفريق الأبيض، ومعظم مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز تشهد منافسة كبيرة خلال هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.