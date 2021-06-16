كارتيرون يتحدث عن أوناجم وسيسية.. موقف بنشرقي.. ومنافسة الحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سوف يفكر في أمر استعادة رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار لنادي الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يغيب سيسيه عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك "أوناجم لاعب "بروفايل" مختلف، قادر على التسبب في صعوبات كبيرة لأي فريق منافس، مصطفى فتحي وأوناجم قادران على صناعة الفارق مع الزمالك، سواء من خلال المشاركة في التشكيل الأساسي أو البقاء على مقاعد البدلاء".

وتابع "عودة سيسيه خيار مطروح، قدم موسم جيد مع الإتحاد السكندري، لكن السؤال الآن حول إصابته، نحن بحاجة للتفكير، نحن نقدره كلاعب، ولكن لاعب سوف يغيب 4 أشهر عن المباريات، بالتأكيد سيحتاج لوقت لكي يستعيد مستواه، لكنه لاعب ممتاز، إصابته تجعلنا نفكر في مسألة عودته، لكن هو قادر على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، لاعب يقوم بأدوار دفاعية بشكل جيد، بالتأكيد لا نستطيع مناقشة هذا القرار حالياً".

وأضاف "بالتأكيد لدي رغبة أكيدة في عودة الحارس محمد صبحي، نحن في نادي الزمالك لدينا 3 حراس ممتازين، وجودهم يعطيني الفرصة لكي أنام وأنا مرتاحاً، ليس لدي مشكلة، لكن المشكلة لديهم هم، عليهم أن يقبلوا بالمنافسة فيما بينهم، لكن بالنسبة لي، أنام وأنا مطمئن، يجب أن يقبلوا بالتحدي، والأفضل سوف يفوز في النهاية، تلك هي طبيعة الأشياء، عواد الآن هو رقم 1، بالنسبة لنادي كبير تلك هي الطبيعة، أن يكون في كل مركز أكثر من لاعب".

وأكمل "في كل مباراة أمتلك أكثر من لاعب جاهز وبالتالي أعاني من مسألة وضع التشكيل، الكل جاهز ويستحق المشاركة، لكن الاختيار يكون وفقاً لمعايير محددة، وكل لاعب يجب أن يقاتل من أجل الحصول على فرصة".

وعن موقف سيف الدين الجزيري تحدث قائلاً "مازال هناك وقت لنهاية الموسم، سيف الجزيري سوف يكمل معنا الموسم، وكل الاحتمالات قائمة، ندرس الاحتفاظ به أو رحيله واستقدام لاعب أخر".

وشدد "أنا على تواصل دائم مع أشرف بنشرقي، وهو جاهز بشكل كبير، هناك رحلة مباشرة للقاهرة، وفضلت أن يبقى يوم إضافي مع أسرته وسوف يلحق بنا في المعسكر، وبالنسبة لسيف الجزيري الأمر مختلف، في تونس هناك أمور لا استطيع أن أفهمها، هناك عدد من اللاعبين في إجازات والبعض الأخر لا، سيف سوف يأتي الى القاهرة من خلال ترانزيت، ومن المستحيل أن يكون جاهز لمباراة أسوان".

ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان في الدوري يوم الخميس المقبل.

واختتم "الأهلي لديه الكثير من المؤجلات ولا أعلم متى سوف يلعبها، نتمنى أن يفعل اتحاد الكرة معه مثلما فعل معنا، وأتمنى أن يلعب مبارياته قبل انتهاء الموسم".