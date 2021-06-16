وكيل اللاعب: مجلي يرغب في الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد جبالي وكيل محمد مجلي لاعب المقاولون العرب أن موكله يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك هذا الصيف.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال جبالي:":هناك اهتمام من عدة أندية للتعاقد مع محمد مجلي، لكن اللاعب يريد الانتقال إلى الزمالك".

ويسعى الزمالك للتعاقد مع لاعب وسط لتعويض رحيله لاعبه التونسي فرجاني ساسي، ويُعد محمد مجلي لاعب المقاولون بين أبرز المرشحين لخلافة التونسي.

وأضاف وكيل اللاعب :"أنتظر تأكيد من إدارة الزمالك قبل الدخول في تفاصيل الصفقة والمفاوضات مع نادي المقاولون العرب".

وأنهى جبالي :"المقاولون العرب لا يقف في طريق أي لاعب، هذا ما تعودنا عليه، وهذا ما رأينا في أخر صفقة عندما تلقى سيف الجزيري عرضاً من الزمالك".